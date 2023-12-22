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В Ленобласти 8 апреля пройдут взрывные работы
Сегодня, 17:54
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В Ленобласти 8 апреля пройдут взрывные работы

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Жителей попросили сохранять спокойствие.

В Выборгском районе Ленобласти 8 апреля пройдут взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. 

Планируется проведение плановых работ, которые создадут грохот. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 8 апреля в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

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Фото: Pxhere

Теги: взрывные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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