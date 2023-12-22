В Ленобласти 8 апреля пройдут взрывные работы

В Выборгском районе Ленобласти 8 апреля пройдут взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Планируется проведение плановых работ, которые создадут грохот. Жителей попросили сохранять спокойствие.
Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 8 апреля в Выборгском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие!
Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти
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Фото: Pxhere
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