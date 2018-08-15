Взрывные работы пройдут в карьере Селезнёвского поселения во вторник

Доступ на территорию промышленной площадки и в зону потенциальной опасности радиусом 700 м будет закрыт до завершения мероприятий.

Администрация Выборгского района Ленобласти информировала, что во вторник, 11 ноября, с 12:00 до 19:00 в карьере селезнёвского поселения планируется проведение взрывных работ.

Доступ на территорию промышленной площадки и в зону потенциальной опасности радиусом 700 м будет закрыт до завершения мероприятий.

Местных жителей уведомляют, что в указанный период возможен громкий шум, возникающий в процессе взрывных работ. Подобные работы осуществляются в Ленобласти регулярно.

