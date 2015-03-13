Новые газопроводы ввели в эксплуатацию в трех населенных пунктах Лужского района

Протяжённость построенных линий газа составила 13,4 км, что позволяет обеспечить газом 843 частных домохозяйства.

Три населённых пункта Лужского района Ленинградской области подключены к новым распределительным газопроводам и вводным сетям. Газифицированными стали посёлок Плоское, посёлок городского типа Толмачево и деревня Шильцево.

Работу по прокладке газовых сетей выполнила компания "Газпром газораспределение Ленинградская область". Эти объекты возведены в рамках федеральной программы догазификации, инициированной президентом России, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном 10 ноября.

Протяжённость построенных линий газа составила 13,4 км, что позволяет обеспечить газом 843 частных домохозяйства. На сегодняшний день в указанных населённых пунктах заключено 336 соглашений на подключение жилых помещений к газовой сети.

Важно подчеркнуть, что в рамках программы догазификации потребители не несут расходов на монтаж магистральных сетей до границы земельных участков. Жителям Ленинградской области также предоставляется возможность оформить государственную субсидию на устройство внутридворовых и внутридомовых газовых инженерных сооружений.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам рассказали об истории усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область