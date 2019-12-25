Взрывные работы состоятся у Каменногорска на следующей неделе

Посещение промышленной площадки и прилегающих территорий в радиусе 700 метров категорически запрещено.

Выборгский район Ленинградской области снова готовится к проведению взрывных работ в карьерах, расположенных в окрестностях Каменногорска. Местные жители могут ожидать громкие шумы в указанный период.

Администрация Выборгского района заранее оповестила население о планируемых мероприятиях, которые состоятся с 16 по 20 марта. Взрывные работы будут осуществляться в рабочее время — с 8:00 до 18:00.

