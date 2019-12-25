В Ленобласти 5 июня начнутся плановые взрывные работы

В Выборгском районе работы пройдут 5 июня. В Бокситогорском районе специалисты будут работать с 5 по 7 июня.

В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Выборгском районе работы пройдут 5 июня. В Бокситогорском районе специалисты будут работать с 5 по 7 июня. Здесь будут проводиться плановые взрывные работы.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что в Выборгском районе (5 июня) и в Бокситогорском районе (5-7 июня) будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие! Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

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