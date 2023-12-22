От клещей в Ленобласти пострадали более двух тыс. жителей с начала сезона

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, на 31 мая число людей, пострадавших от укусов клещей, составило 2229 человек. Среди них 495 - дети. Эти показатели на 5,8% ниже среднегодовых значений.
В области активно проводятся профилактические мероприятия. Так, на 31 мая было привито 40 459 человек, включая 16 775 детей.
Ведутся акарицидные обработки на площади 3450 гектар, в том числе в летних оздоровительных учреждениях - на 1550 гектарах.
Ранее мы сообщили о том, что турпоток в Ленобласть вырос в два раза.
Фото: Pxhere
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