От клещей в Ленобласти пострадали более двух тыс. жителей с начала сезона

Так, на 31 мая было привито 40 459 человек, включая 16 775 детей.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, на 31 мая число людей, пострадавших от укусов клещей, составило 2229 человек. Среди них 495 - дети. Эти показатели на 5,8% ниже среднегодовых значений.

В области активно проводятся профилактические мероприятия. Так, на 31 мая было привито 40 459 человек, включая 16 775 детей.

Ведутся акарицидные обработки на площади 3450 гектар, в том числе в летних оздоровительных учреждениях - на 1550 гектарах.

Ранее мы сообщили о том, что турпоток в Ленобласть вырос в два раза.

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