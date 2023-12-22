Турпоток в Ленобласть вырос в два раза

Туристический поток в Ленинградскую область увеличился вдвое, по информации Росстата. Специалисты объясняют такой всплеск интереса к региону улучшением инфраструктуры. С того момента, как по инициативе губернатора Александра Дрозденко был запущен проект "Тропа 47", в области было построено и благоустроено свыше 40 экологических маршрутов. Их общая длина превышает 350 км.
По данным исследовательского агентства "Вебер", туристы из разных уголков мира выбирают Ленинградскую область за ее природные красоты. 62% опрошенных привлекает первозданность ландшафтов в самом сердце страны.
Самыми популярными направлениями среди гостей области являются Саблинские пещеры, заказник "Линдуловская роща", каньон реки Лава и водопады Тосненского района.
Ранее мы сообщили о том, что проверка автопарков станций скорой помощи состоится в Ленобласти.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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