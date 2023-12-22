В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы 19 апреля

Во время работ будет слышен грохот.

В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы. Их проведут в Подпорожском районе 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 19 апреля в Подпорожском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

Ранее мы писали, что 24-летний рецидивист избил и изнасиловал медсестру в Ленобласти.

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