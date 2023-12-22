  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы 19 апреля
Сегодня, 9:36
69
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы 19 апреля

0 0

Во время работ будет слышен грохот.

В Ленобласти пройдут плановые взрывные работы. Их проведут в Подпорожском районе 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Обращаем внимание жителей и гостей Ленинградской области, что 19 апреля в Подпорожском районе будут проводиться плановые взрывные работы. Просьба сохранять спокойствие.

Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Грохот создается во время работ. Жителей попросили не переживать.

Ранее мы писали, что 24-летний рецидивист избил и изнасиловал медсестру в Ленобласти.

Фото: Pxhere

 

Теги: ленобласть, мчс, плановые взрывные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии