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Прокуратура поставила на контроль ход расследования взрыва в Павловске

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Установлено, что 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) после ЧП в Павловске. 

Установлено, что 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства. Проводятся  необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: взрыв, павловск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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