Прокуратура поставила на контроль ход расследования взрыва в Павловске

Установлено, что 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) после ЧП в Павловске.

Установлено, что 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Видео: прокуратура Петербурга