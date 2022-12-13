После взрыва в Павловске возбудили уголовное дело

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи работают на месте происшествия в Павловске. Там накануне поздним вечером произошел взрыв, отметили в СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным следствия, 26 апреля рядом с заброшенным зданием в Павловске, на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1. УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Пушкинского района дал комментарии насчет "взрыва" в Павловске.

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Фото: СК РФ по СПб