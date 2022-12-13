Инцидент в Павловске произошёл на заброшенной котельной

По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но диверсией назвать специалисты это не могут.

Специалисты до сих пор не знают, что произошло в ночь с 26 на 27 апреля в Павловске, когда многие услышали звук, похожий на взрыв. Известно только, что теперь, где стояло заброшенное здание ТЭЦ, красуется воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину, стало известно "Фонтанке". Также осколками были испорчена крыша конюшни, которая находится в 300 метрах.

По предварительной информации, взрыв произошел под трубой, но диверсией назвать специалисты это не могут. Воронка от взрыва есть, но следов устройства не обнаружено. Единственное, что были найдены следы от закопанной бочки. Её остатки увезли для исследования.

По другой версии, в заброшенном здании мог взорваться снаряд времен ВОВ или схрон черных копателей.

Правоохранительные органы продолжают исследовать место происшествия.

Фото: Piter.tv