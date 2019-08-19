В промзоне "Колтуши" продолжают тушить пожар на несанкционированной свалке

К текущему моменту площадь пожара удалось сократить до 320 кв. м.

Во Всеволожском районе Ленобласти экстренные службы продолжают ликвидировать возгорание на незаконном полигоне отходов. Пожар произошел на территории промзоны "Колтуши". По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по региону, к месту происшествия были направлены силы 96-й пожарно-спасательной части 15-го отряда ФПС, а также 101-я и 149-я пожарные части ГКУ "Леноблпожспас".

По прибытии огнеборцев было установлено открытое горение мусора на площади 400 квадратных метров. Предварительной причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона, находившегося в толще отходов. Информации о пострадавших или угрозе для жилых построек не поступало.

К текущему моменту площадь пожара удалось сократить до 320 кв. м. На месте продолжаются работы по проливке тлеющих очагов.

Ранее владельцы сгоревшего склада в Колпино заявили, что продолжают работать.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти