В промзоне "Колтуши" продолжают тушить пожар на несанкционированной свалке

Во Всеволожском районе Ленобласти экстренные службы продолжают ликвидировать возгорание на незаконном полигоне отходов. Пожар произошел на территории промзоны "Колтуши". По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по региону, к месту происшествия были направлены силы 96-й пожарно-спасательной части 15-го отряда ФПС, а также 101-я и 149-я пожарные части ГКУ "Леноблпожспас".
По прибытии огнеборцев было установлено открытое горение мусора на площади 400 квадратных метров. Предварительной причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона, находившегося в толще отходов. Информации о пострадавших или угрозе для жилых построек не поступало.
К текущему моменту площадь пожара удалось сократить до 320 кв. м. На месте продолжаются работы по проливке тлеющих очагов.
Ранее владельцы сгоревшего склада в Колпино заявили, что продолжают работать.
Фото и видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти
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