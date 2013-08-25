Владельцы сгоревшего склада в Колпино заявили, что продолжают работать

"Логистера" признала серьёзность ситуации, но не остановилась.

Компания "Логистера", владеющая складским комплексом в Пушкинском районе, который пострадал от крупного пожара, выступила с официальным обращением. Представители оператора заявили, что, несмотря на серьёзность ситуации, они не намерены останавливать деятельность. В компании подчеркнули, что следствие продолжает устанавливать причины произошедшего, а остальные складские мощности работают в обычном режиме.

В обращении также говорится, что оператор активно занимается восстановлением и делает всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной работе. Несмотря на трудности, компания держится и выражает благодарность всем, кто оказывает поддержку в это непростое время.

Напомним, что пожар на складе на Колпинском шоссе начался в ночь на 23 августа. Огонь охватил площадь в 82 тыс. квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось только на третьи сутки. Причины ЧП продолжают устанавливаться.

Ранее мы сообщали, что взрыв и последующий за ним пожар произошли на территории АГХК 25 августа.

Фото: Piter.TV