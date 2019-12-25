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Молодой человек получил ожоги после взрыва скороварки на Черкасова
Сегодня, 10:09
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Молодой человек получил ожоги после взрыва скороварки на Черкасова

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Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Петербуржец 2003-го года рождения пострадал из-за взрыва скороварки на улице Черкасова. Инцидент произошел вечером 11 мая, узнал Piter.tv.

Молодой человек пользовался скороваркой в квартире в доме №14. После произошедшего у жители Калининского района зафиксировали ожог живота, левой кисти и правого бедра. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее Piter.tv рассказывал о взрыве в доме на Товарищеском проспекте. Несовершеннолетние подожгли петарду. Они приехали из Москвы в Петербург, чтобы выполнить за деньги "заказ".

Фото: Piter.tv

Теги: ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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