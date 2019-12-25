Молодой человек получил ожоги после взрыва скороварки на Черкасова

Петербуржец 2003-го года рождения пострадал из-за взрыва скороварки на улице Черкасова. Инцидент произошел вечером 11 мая, узнал Piter.tv.
Молодой человек пользовался скороваркой в квартире в доме №14. После произошедшего у жители Калининского района зафиксировали ожог живота, левой кисти и правого бедра. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Piter.tv рассказывал о взрыве в доме на Товарищеском проспекте. Несовершеннолетние подожгли петарду. Они приехали из Москвы в Петербург, чтобы выполнить за деньги "заказ".
Фото: Piter.tv
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