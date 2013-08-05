Стала известна возможная причина взрыва на Энтузиастов

Пострадал житель одной из квартир. Несчастье произошло из-за утечки газа.

В субботу, 5 июня, хлопок в одном из домов Красногвардейского района произошел из-за утечки газа из баллона. Об этом сообщили на канале "78.ru".

Взрыв случился около 6:50 утра в доме № 18 на проспекте Энтузиастов. В квартире на пятом этаже разбилось окно и повредилась стена. Жильца госпитализировали. Еще 40 человек эвакуировали.

По версии источника в экстренных службах, в момент, когда произошла утечка газа из баллона, мужчина прикуривал сигарету. В результате произошло воспламенение и хлопок.

Сейчас на месте события работают спасатели. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина погиб при пожаре в здании Лесотехнической академии.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"