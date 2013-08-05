Стала известна возможная причина взрыва на Энтузиастов

В субботу, 5 июня, хлопок в одном из домов Красногвардейского района произошел из-за утечки газа из баллона. Об этом сообщили на канале "78.ru".
Взрыв случился около 6:50 утра в доме № 18 на проспекте Энтузиастов. В квартире на пятом этаже разбилось окно и повредилась стена. Жильца госпитализировали. Еще 40 человек эвакуировали.
По версии источника в экстренных службах, в момент, когда произошла утечка газа из баллона, мужчина прикуривал сигарету. В результате произошло воспламенение и хлопок.
Сейчас на месте события работают спасатели. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина погиб при пожаре в здании Лесотехнической академии.
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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