Мужчина погиб при пожаре в здании Лесотехнической академии

По предварительной информации, голова погибшего прогорела насквозь.

В ночь на 3 мая в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Как пишут "Невские Новости", на Рябовском шоссе, 11, воспламенилось здание Лесотехнической академии.

Известно об одном погибшем – одиноком пожилом мужчине, работнике лесного хозяйства, который следил за порядок на участке и в лесу. Соседи рассказали, что он злоупотреблял алкоголем и не соблюдал требования пожарной безопасности. Скорее всего, именно это и привело к возгоранию.

По предварительной информации, у мужчины насквозь прогорела голова. Точную причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели.

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме в Лесколово пострадали мужчина и двое девочек.

Фото: Piter.TV