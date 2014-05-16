Из-за взрыва газа пострадала пожилая жительница Коммунара

Женщина 76-ти лет была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Сегодня сообщалось о взрыве газа в доме №5 на улице Бумажников в Коммунаре Ленинградской области. Соседние квартиры взрывом не затронуло. Об этом рассказали в издании 78.ru.

Происшествие имело место в районе 10-ти часов утра. По его результатам 76-летняя жительница города была госпитализирована. Ее состояние было оценено как тяжелое. Пенсионерку поместили в реанимацию. Женщина перенесла операцию и рассказала, что взрыв произошел сразу после того, как она включила газ. Производится выяснение всех обстоятельств происшествия.

Не так давно мы сообщали о том, что дома в Рощино Ленобласти намерены вскоре подключить к газопроводу.

Фото: Pxhere