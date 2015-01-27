Дома в Рощино подключат к природному газу

Всего в поселке появилось 4 объекта газовой инфраструктуры с сетью в 10 км.

Жилые дома в поселке Рощино Ленинградской области подключают к природному газу. Возведением новых объектов газовой инфраструктуры занимался "Газпром". Протяженность новой газовой сети составляет более 10-ти км, – сообщают в пресс-службе Администрации Ленинградской области.

Продолжаем воплощать президентскую программу догазификации. Теперь заявки на подведение газа могут направлять жители Рощино. Ленобласть поддерживает жителей при догазификации, выделяя из бюджета субсидии на проведение работ. Максимальная сумма – 200 тысяч рублей – предусмотрена для льготников, среди которых – пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их родные, а по 300 тысяч выделяем ветеранам. По 180 тысяч – остальным жителям. Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

Ранее мы сообщали о презентации первого российского кроссовера на метане от компании "Автотор".

Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области