Первый российский кроссовер на метане презентовали в Петербурге

SWM G01 CNG оснащен тремя газовыми баллонами, каждый из которых вмещает 28 литров топлива.

Компания "Автотор" совместно с ООО "Газпром газомоторные системы" презентовали на площадке Петербургского международного газового форума 2024 года две модели автомобилей, работающих на метане и бензине. Первый автомобиль, SWM G01 CNG, представляет собой предсерийную версию кроссовера на природном газе, произведенного на территории Российской Федерации.

SWM G01 CNG оснащен тремя газовыми баллонами, каждый из которых вмещает 28 литров топлива. Оборудование, предоставленное компанией "Газпром газомоторные системы", включает редуктор КПГ, топливную рейку, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство и автоматические баллонные вентили. Автомобиль обладает оптимальными техническими характеристиками и предлагает значительную экономию средств и снижение вредных выбросов.

Второй представленный автомобиль, BAIC U5 Plus CNG, прошел успешное тестирование на производственных мощностях завода "Автотор" в Калининграде. Технология конвейерного производства этой модели была опробована весной текущего года.

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Фото: пресс-служба "Автотор"