Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года

Прошлым летом Kia также была на первом месте

Специалисты СберСтрахования подвели автоитоги лета и выяснили, какие автомобили чаще всего страховали по каско жители Санкт-Петербурга.

По данным компании, в Санкт-Петербурге самой страхуемой маркой в июне-августе 2024 года стала Kia — на неё пришлось 14% от всех заключённых полисов каско в городе. Второе место занимают Changan и Mitsubishi (8%), следом в рейтинге идут Chery (7%) и Toyota (6%). Прошлым летом у петербуржцев также в лидерах была Kia с долей 18%.

Жители Петербурга страховали авто активнее многих других россиян: на них пришлось 13% от всех оформленных договоров в России, это второй показатель по стране. Больше страховок оформили только в Москве.

По данным СберСтрахования, в среднем по России этим летом полисы каско чаще всего оформляли владельцы Changan (9%), Kia (8%), Lada и Geely (по 7%), а также Toyota (6%).

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто рассказали, какие марки покупали россияне в июне-августе 2024 года. Наиболее востребованными были японские (24% от всех сделок на платформе СберАвто), южнокорейские (18%) и отечественные (17%) марки. Из брендов россияне чаще всего выбирали Lada (17%), Kia (10%), Hyundai (7%), Volkswagen и Toyota (по 6%). По сравнению с летом прошлого года доля Lada в общей структуре продаж выросла на 7 п. п. — с 10 до 17%. Доли Kia, Hyundai и Volkswagen приросли на 1 п. п. каждая, а вот доля Toyota, напротив, снизилась с 9 до 6%. Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio (прошлым летом это были Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris).

Санкт-Петербург остаётся в числе регионов-лидеров по числу оформленных полисов каско. Минувшим летом жители Северной столицы заключили в СберСтраховании на 17% больше договоров, чем прошлым. Хотя Kia продолжает занимать первую позицию по количеству оформленных полисов, петербуржцы также активно страхуют автомобили и китайских брендов, таких как Changan и Chery, что отражает тенденцию роста популярности этих марок. Полисы каско становятся всё более востребованными среди жителей города, помогая им защитить свои машины и избежать непредвиденных расходов на ремонт. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Фото: Kia