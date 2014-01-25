В доме на Замшиной улице взорвался газовый баллон

В квартире дома 58 по Замшиной улице в Петербурге поздно вечером 10 ноября произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".
По информации портала 78.ru, 38-летняя женщина уронила на баллон восковую свечу, в результате чего выбило окна.
На месте случившегося работали аварийные службы, никто не пострадал. Детали выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Маршала Жукова произошел взрыв мусоросборной камеры.
Фото: Piter.TV
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