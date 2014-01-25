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В доме на Замшиной улице взорвался газовый баллон
Сегодня, 9:31
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В доме на Замшиной улице взорвался газовый баллон

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На месте случившегося работали аварийные службы, никто не пострадал.

В квартире дома 58 по Замшиной улице в Петербурге поздно вечером 10 ноября произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

По информации портала 78.ru, 38-летняя женщина уронила на баллон восковую свечу, в результате чего выбило окна. 

На месте случившегося работали аварийные службы, никто не пострадал. Детали выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Маршала Жукова произошел взрыв мусоросборной камеры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взрыв газа, замшина улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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