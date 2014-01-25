В доме на Замшиной улице взорвался газовый баллон

На месте случившегося работали аварийные службы, никто не пострадал.

В квартире дома 58 по Замшиной улице в Петербурге поздно вечером 10 ноября произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

По информации портала 78.ru, 38-летняя женщина уронила на баллон восковую свечу, в результате чего выбило окна.

На месте случившегося работали аварийные службы, никто не пострадал. Детали выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Маршала Жукова произошел взрыв мусоросборной камеры.

Фото: Piter.TV