На Лиговском проспекте в салоне автобуса произошел взрыв. Пострадала женщина

В салоне автобуса №26 на Лиговском проспекте в Петербурге произошел взрыв, в результате пострадала женщина, пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Инцидент случился вечером 24 ноября. По предварительным данным, транспортное средство было технически неисправным.
Пассажирку госпитализировали в больницу с травмой головы. В салоне находились и другие люди, они самостоятельно вышли из автобуса.
В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" подчеркнули, что обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны.
Видео: Telegram / Mash на Мойке
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