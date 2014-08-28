На Лиговском проспекте в салоне автобуса произошел взрыв. Пострадала женщина

Пассажирку госпитализировали в больницу с травмой головы.

В салоне автобуса №26 на Лиговском проспекте в Петербурге произошел взрыв, в результате пострадала женщина, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент случился вечером 24 ноября. По предварительным данным, транспортное средство было технически неисправным.

Пассажирку госпитализировали в больницу с травмой головы. В салоне находились и другие люди, они самостоятельно вышли из автобуса.

В пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс" подчеркнули, что обстоятельства происшествия уточняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны.

Видео: Telegram / Mash на Мойке