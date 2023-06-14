Петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны

Как сообщил свидетель, среди мусора находилось неизвестное вещество.

Во вторник, 19 ноября, стало известно о происшествии на Каменноостровском проспекте, где житель Петербурга заметил взрыв в мусорной урне возле дома №55. Как сообщил "Фонтанке" свидетель, среди мусора находилось неизвестное вещество.

Выяснилось, что инцидент произошёл после того, как 24-летний местный житель бросил окурок в урну. Возникшее возгорание привело к тому, что мужчина получил ожоги лица, включая брови и ресницы, а также повредил волосы.

Пострадавший отказался подавать заявление в правоохранительные органы и не нуждался в медицинской помощи.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала двух подозреваемых в похищении школьника в Ломоносове.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")