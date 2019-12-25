Мошенники взломали Telegram-аккаунты Комблага Петербурга и его председателя

Незаконные записи появились одновременно в обоих каналах ровно в полночь по московскому времени.

Ночью 25 февраля мошенники получили доступ к официальным Telegram-каналам комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и его руководителя Сергея Петриченко, сообщает "Деловой Петербург".

Незаконные записи появились одновременно в обоих каналах ровно в полночь по московскому времени. Преступники разместили одинаковые обращения с просьбой о помощи и добавили сомнительную гиперссылку.

Однако реакция администрации оказалась быстрой: менее чем через пять минут несанкционированные посты исчезли, и доступ к каналам был восстановлен в исходное состояние.

Ранее мы сообщили о том, что аферисты торгуют фейковыми билетами на встречи с Боярским и Басилашвили.

Фото: Pxhere