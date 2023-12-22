С петербуржца взыскали 300 тысяч рублей неустойку за неуплату алиментов

В соответствии с положениями Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по уплате алиментов должник уплачивает получателю алиментов неустойку за каждый день просрочки.

В Петербурге по иску прокуратуры с мужчины взыскали более 300 тысяч рублей за неуплату алиментов. Об этом сообщила прокуратура Невского района.

В прокуратура обратилась мама несовершеннолетней. Она сообщила, что отец ребёнка проживает отдельно от семьи, алименты на содержание дочери не платит, материально не помогает.

Было установлено, что мужчина, будучи трудоспособным, ежемесячную обязанность по уплате алиментов надлежащим образом не исполняет. В соответствии с положениями Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по уплате алиментов должник уплачивает получателю алиментов неустойку за каждый день просрочки.

Прокуратурой произведен расчет неустойки, подлежащей взысканию с отца ребёнка за период неуплаты алиментов, и в интересах несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В пользу матери девочки взыскана неустойка за весь период задержки выплаты алиментов в размере более 300 тысяч рублей.

Прокуратура Ленобласти в 2023 году взыскала более 1 млрд рублей с недобросовестных алиментщиков.

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