Прокуратура Ленобласти взыскала более 1 млрд рублей с недобросовестных алиментщиков

Специалисты сотрудничали с МВД, участковыми, органами ЗАГС, а также представителями местного самоуправления и службами занятости.

В 2023 году по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского была проведена успешная операция по взысканию более 1 млрд рублей алиментов. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального надзорного ведомства, эта сумма в два раза превышает результаты прошлого года.

В рамках операции был реализован целый комплекс мер. Специалисты сотрудничали с МВД, участковыми, органами ЗАГС, а также представителями местного самоуправления и службами занятости.

Также сотрудники прокуратуры запросили реестр исполнительных производств у Управления судебных приставов 47-ого региона, сумма которых превышала 300 тыс. рублей. Проверки были направлены на выявление злостных неплательщиков.

Ранее мы сообщили о том, что службы ЖКХ Ленобласти переходят на усиленный режим работы в связи с морозами.

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