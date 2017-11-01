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Благодаря прокуратуре с дропа взыскали 640 тыс. рублей, которые были похищены у пожилой петербурженки
Сегодня, 16:52
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Благодаря прокуратуре с дропа взыскали 640 тыс. рублей, которые были похищены у пожилой петербурженки

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Получателя средств оперативно установили.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников: аферисты убедили ее перевести накопления на "безопасный" счет, сообщили в надзорном ведомстве. 

Получатель средств был оперативно установлен. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Эти требования удовлетворили, потерпевшая получит свыше 640 тыс. рублей, куда включены проценты за пользование чужими деньгами. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка из Калининского района лишилась 750 тыс. рублей после разговора с мошенниками. Под предлогом декларирования денежных средств неизвестная убедила ее отдать все накопления курьеру. 

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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