Пожилой петербуржец получил 30 тысяч рублей за падение на мокром полу в пансионате

Выступая в интересах пенсионера, прокурор Курортного района направил в суд исковое заявление.

Прокуратура Курортного района провела проверку по обращению пенсионера, который получил травму во время отдыха в пансионате. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

Осенью 2024 года мужчина по путевке получил санаторно-курортное лечение в пансионате. Находясь в номере, он поскользнулся на мокром полу и упал, получив травму правой ноги. Проверка показала, что причиной инцидента стало нарушение техники безопасности со стороны персонала, осуществляющего влажную уборку.

Выступая в интересах пенсионера, прокурор Курортного района направил в суд исковое заявление о взыскании с пансионата компенсации морального вреда. Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 30 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv