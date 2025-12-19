С петербургского работодателя взыскали почти 3 млн рублей в пользу экс-сотрудника из Петрозаводска

Несмотря на неоднократные претензии начальства, работник предпочёл уволиться, однако компания отказалась произвести полный расчет.

Компанию из Петербурга обязали выплатить более 2,9 млн рублей бывшему сотруднику из Петрозаводска по решению приставов. Мужчина добился компенсации через судебные инстанции, утверждая, что руководство необоснованно проводило служебные расследования и наказывало его дисциплинарно, информирует пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.

Несмотря на неоднократные претензии начальства, работник предпочёл уволиться, однако компания отказалась произвести полный расчет.

Решение суда подтвердило правоту сотрудника, назначив выплату задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованные отпуска, возмещения морального ущерба и возмещение убытков за вынужденный простой. После уведомления судебными приставами работодателю пришлось перевести необходимую сумму пострадавшей стороне.

Ранее мы сообщили о том, что приставы закрыли все нелегальные торговые объекты на Апраксином дворе.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу