Санкт-Петербургский городской суд оставил выплату 4 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Мужчина провел в колонии почти 5 лет, позднее его оправдали.

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Василеостровского районного суда о взыскании 4 млн рублей компенсации морального вреда в пользу Ивана Горностаева, пострадавшего от незаконного уголовного преследования. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее Василеостровский суд рассмотрел иск Горностаева, который провел под стражей 4 года 8 месяцев, и был оправдан Ленинградским областным судом в октябре 2022 года с правом на реабилитацию. Представитель истца, адвокат Антон Кузнецов, подчеркнул, что в момент задержания Ивану было всего 25 лет, у него была семья, работа и хорошее здоровье, но к моменту освобождения в возрасте 30 лет он утратил все это.

В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного. Иван Горностаев

Районный суд постановил взыскать 4 млн рублей за счет казны Российской Федерации через Министерство финансов. Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция полностью поддержала первоначальный вердикт.

Мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство 82-летней знакомой.

Фото: Piter.tv