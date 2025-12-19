Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей долгов по зарплате

Для сравнения, в 2024 году ФССП вела 121 тысячу исполнительных процессов.

Федеральная служба судебных приставов России сообщила ТАСС, что за период с января по ноябрь 2025 года сотрудникам были возвращены невыплаченные работодателями денежные средства на общую сумму 6 миллиардов рублей. Данный показатель оказался выше предыдущего периода на 1,6 миллиарда рублей по сравнению с теми же месяцами 2024 года, когда сумма удержаний составила 4,4 миллиарда рублей.

За указанные 11 месяцев ведомство рассмотрело около 110 тысяч исполнительных дел по вопросам погашения задолженностей работодателя перед персоналом. Выполнение требований обеспечено судебными приставами в рамках 87,3 тысячи (почти 80%) рассмотренных дел. Для сравнения, в 2024 году ФССП вела 121 тысячу исполнительных процессов.

Осенью прошлого года вступил в силу принятый президентом России законом, устанавливающий повышенный размер исполнительного сбора. Документ определяет минимальный порог сбора в размере 12% от суммы, подлежащей взысканию, при условии, что он не окажется ниже 2 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и частных лиц, а также 20 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото: Pxhere