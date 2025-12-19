Рекорд по пожизненным приговорам установлен в России в 2025 году

Подобный всплеск фиксируется впервые за всю историю судебной статистики.

Система правосудия России установила новый рекорд по числу вынесенных пожизненных приговоров в 2025 году. Данные Судебного департамента показывают, что с начала года по ноябрь включительно судами вынесено сто решений о назначении высшей меры лишения свободы, что превышает любые предыдущие рекорды. Эти данные приведены в сообщении пресс-службы Верховного суда РФ, переданном ТАСС.

Подобный всплеск фиксируется впервые за всю историю судебной статистики. До сих пор наибольшее количество аналогичных приговоров приходилось на 2005 и 2012 годы, когда число осужденных к пожизненному заключению составляло 84 человека. Впоследствии ежегодно число таких приговоров сокращалось: в 2020 году пожизненное заключение получили 66 человек, в 2021 году — 47, в 2022 году — 58, в 2023 году — 78, а в 2024 году — 79 человек.

Суммарно за последние двадцать лет российские суды вынесли 1316 приговоров с назначением пожизненного заключения. Резкое увеличение связано с изменениями уголовно-правовой базы, вводящими новые составы преступлений, караемых пожизненным заключением, включая государственные преступления, организацию терактов и вовлечённость подростков в экстремистскую деятельность.

Однако законодательство сохраняет ряд ограничений для применения пожизненного срока. Этот вид наказания не назначается женщинам, подросткам младше 18 лет и пожилым людям старше 65 лет.

Фото: Piter.TV