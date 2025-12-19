Лурье не знает, передаст ли ей Долина квартиру в назначенный срок

Адвокат Светлана Свириденко прокомментировала РИА Новости отсутствие ясности относительно намерений Ларисы Долины освободить жилье до указанной даты. Ранее Свириденко отмечала, что владелица недвижимости Полина Лурье пока воздерживается от обращения к судебным исполнителям с просьбой о принудительном освобождении жилплощади и рассчитывает на добровольный выход Долиной из проданной квартиры до наступления 5 января.
Свириденко подтвердила, что на сегодняшний день отсутствуют подтверждения от самой артистки о конкретных планах освобождения жилища в указанный срок.
Судебный процесс завершился 16 декабря 2025 года признанием Верховного суда РФ права собственности Полины Лурье на данное недвижимое имущество, расположенное в московском районе Хамовники.
Ранее суд отказал в иске на 15 млн рублей к умершему дропперу по делу Долиной.
