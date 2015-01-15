Приставы взыскали 1,2 млрд рублей долгов по алиментам в Ленобласти

Для взыскания задолженностей сотрудники ведомства используют разнообразные методы принуждения неплательщиков, подчеркнули в управлении.

Судебные приставы Ленобласти за первые 9 месяцев 2025 года смогли вернуть детям алименты на общую сумму 1,2 млрд рублей, что на 227 млн превышает аналогичный показатель прошедшего года, говорится в сообщении пресс-службы областного подразделения Федеральной службы судебных приставов.

Для взыскания задолженностей сотрудники ведомства используют разнообразные методы принуждения неплательщиков, подчеркнули в управлении. Среди применяемых мер ограничения выезда за границу, наложение ареста на имущество и банковские счета, возбуждение административных и уголовных дел.

Только за указанный период было открыто 770 производств по административным нарушениям и 454 уголовных дела. Помимо этого, приставы успели арестовать активы недобросовестных родителей общей стоимостью около 70 млн рублей.

