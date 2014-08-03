Петербуржец получил более 1,4 млн рублей через суд за работу без трудового договора

Кроме того, в трудовую книжку петербуржца была внесена запись о месте работы.

Житель Петербурга добился выплаты более 1,4 миллиона рублей от бывшего работодателя после судебного разбирательства. Мужчина более года трудился в юридической фирме, но официально с ним был заключён не трудовой договор, а соглашение об оказании юридических услуг. На деле же он занимался полноценным юридическим сопровождением клиентов компании, специализирующейся на продаже промышленного оборудования.

Как рассказали в ФССП по Петербурге, после увольнения мужчина обратился в суд, чтобы доказать наличие трудовых отношений, добиться внесения записи в трудовую книжку и получить компенсацию за время, пока он не мог устроиться на новое место. Суд встал на сторону истца и обязал компанию выплатить зарплату за период вынужденного прогула, а также компенсировать моральный вред.

Исполнительный лист был передан в Василеостровский отдел судебных приставов. Однако добровольно исполнять решение компания не спешила. Тогда пристав вынес постановление о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ, а также начислил исполнительский сбор – почти 100 тысяч рублей.

После этого фирма перевела полную сумму долга. Кроме того, в трудовую книжку петербуржца была внесена запись о месте работы. Исполнительное производство завершилось, и трудовые права бывшего сотрудника были полностью восстановлены.

Также петербургская прокуратура добилась выплаты долга по зарплате в 7 млн рублей.

Фото: ФССП по Петербургу