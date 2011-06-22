  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура добилась выплаты долга по зарплате в 7 млн рублей
Сегодня, 11:59
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура добилась выплаты долга по зарплате в 7 млн рублей

0 0

Оплату ожидали 100 сотрудников.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В этом году имелась задолженность по заработной плате перед 100 сотрудниками ООО "СТР Ремсервис" на сумму около 7 млн рублей. Об этом рассказали 7 августа в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в отношении 1,2 тыс. участников СВО прекращены исполнительные производства. 

Фото: Piter.TV

Теги: долг по зарплате, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии