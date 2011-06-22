Петербургская прокуратура добилась выплаты долга по зарплате в 7 млн рублей

Оплату ожидали 100 сотрудников.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В этом году имелась задолженность по заработной плате перед 100 сотрудниками ООО "СТР Ремсервис" на сумму около 7 млн рублей. Об этом рассказали 7 августа в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление руководителю коммерческой организации. По результатам его рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

