В Петербурге в отношении 1,2 тыс. участников СВО прекращены исполнительные производства

Соответствующий закон, расширяющий гарантии бойцов, вступил в силу 1 декабря 2024 года.

В Петербурге прекратили 3,5 тыс. исполнительных производств о взыскании кредитных платежей на общую сумму 561 млн рублей. Среди них 1,2 тыс. человек – участники СВО, пишет "Петербургский дневник" 6 августа.

Соответствующий закон, расширяющий гарантии бойцов, вступил в силу 1 декабря 2024 года.

Кроме того, с начала 2025 года в отношении участников СВО приостановлено более 25,5 тыс. исполнительных производств на сумму более 2,2 млрд рублей. Всего с начала действия данной гарантии приостановлено более 54 тыс. исполнительных производств на общую сумму 5,5 млрд рублей. Пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге проходит лечение участник СВО, перенесший свыше 30 операций.

Фото: Piter.TV