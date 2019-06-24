По иску петербургского прокурора дроп вернет пожилому мужчине свыше 600 тыс. рублей

Счет принадлежит молодому человеку из Ростовской области в возрасте 27 лет.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению 75-летнего местного жителя. В июне 2023 года мошенники убедили его перевести 500 тыс. рублей на указанный ими банковский счет для "защиты" средств, сообщили 12 сентября в надзорном ведомстве.

Установлено, что счет принадлежит молодому человеку из Ростовской области в возрасте 27 лет. Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, требуя взыскать с ответчика неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами. Требования Азовский городской суд удовлетворил, с дропа взыскали свыше 641 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV