Петербургская прокуратура помогла пенсионеру с инвалидностью взыскать с дропа 460 тыс. рублей

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью. Весной прошлого года пенсионер поддался на уловки мошенников, предложивших "обезопасить накопления", и отправил на счет третьего лица 460 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
В рамках расследования уголовного дела установлен владелец счета: им оказался 20-летний житель Нижнего Новгорода. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для совершения преступления. Районный прокурор обратился с иском о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав сумму с парня.
Ранее мы рассказывали о том, что дроппера обязали вернуть петербуржцу похищенные 195 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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