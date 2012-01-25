Петербургская прокуратура помогла пенсионеру с инвалидностью взыскать с дропа 460 тыс. рублей

Потерпевший отправил деньги на карту уроженца Нижнего Новгорода.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью. Весной прошлого года пенсионер поддался на уловки мошенников, предложивших "обезопасить накопления", и отправил на счет третьего лица 460 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела установлен владелец счета: им оказался 20-летний житель Нижнего Новгорода. Молодой человек предоставил свою банковскую карту для совершения преступления. Районный прокурор обратился с иском о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав сумму с парня.

Ранее мы рассказывали о том, что дроппера обязали вернуть петербуржцу похищенные 195 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV