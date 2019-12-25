Водитель, сбивший лося на трассе "Петербург — Ручьи", заплатит 80 тыс. рублей

Авария произошла еще в июне 2024 года на 56-м километре автодороги в Ломоносовском районе.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к водителю, который сбил лося на трассе "Петербург — Ручьи". Об этом пишет 13 октября телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Авария произошла еще в июне 2024 года на 56-м километре автодороги в Ломоносовском районе. Ответчик, управляя машиной HOWO, совершил наезд на дикое животное. Оно скончалось на месте ДТП.

Гибель лося подтверждена актом об уничтожении объектов животного мира. Нанесенный ущерб составил 80 тыс. рублей.

Мужчина не явился суд. В результате с него взыскали указанную сумму в пользу ведомства.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)