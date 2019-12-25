С начала года в Петербург привезли 64 тысячи тонн яблок

Больше всего продукции (20,5 тысяч тонн) прибыло из ЮАР.

Более 64 тысячи тонн яблок проконтролировано должностными лицами Управления Россельхознадзора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления.

С начала 2020 года из-за границы в Петербург привезли более 64 тысячи тонн яблок. Больше всего продукции (20,5 тысяч тонн) прибыло из ЮАР. В число крупных поставщиков вошли Чили (почти 16 тысяч тонн), Бразилия (около 11 тысяч тонн), Аргентина (более 8 тысяч тонн) и Сербия (более 7 тысяч тонн).

Остальной объём фруктов поступил из Молдовы, Уругвая, Новой Зеландии, Турции, Перу, Северной Македонии, Ирана и Узбекистана.

За полгода в Петербург привезли более 7 тысяч тонн гранатов.

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