За полгода в Петербург привезли более 7 тысяч тонн гранатов

Крупнейшим поставщиком выступило Перу.

За первые шесть месяцев 2020 года в Большом порту Санкт-Петербурга сотрудники территориального Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 7 тысяч тонн гранатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Крупнейшим поставщиком выступило Перу (более 6,1 тысяч тонн). Также гранаты поступали из Израиля (более 709 тонн), Индии (более 83 тонн), ЮАР (около 67,5 тонн) и Чили (около 16 тонн).

Продукция была разрешена к ввозу на территорию России.

Ранее Россельхознадзор выявил в Петербурге недобросовестного поставщика красной икры.

Видео: Россельхознадзор