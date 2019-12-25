Россельхознадзор выявил в Петербурге недобросовестного поставщика красной икры

Сотрудники Россельхознадзора выявили компанию, которая продает красную икру с истекшим сроком годности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
В Управление поступила информация о том, что "РПК "Азимут", которая работает на территории Ленобласти, вводит в оборот красную икру с истекшим сроком годности. Анализ показал, что на предприятие поступала зернистая лососевая икра, срок годности которой истекал спустя 2 дня. Незаконным образом в систему "Меркурий" был добавлен новый электронный ветеринарный сопроводительный документ, в котором сроки годности были продлены почти на год.
После этого компания заменила маркировку на товаре и указала новые сроки. По результатам исследования было установлено, что в икре завелись бактерии группы кишечной палочки.
Правоохранители изъяли более 150 кг опасной икры и уничтожили ее. В отношении поставщиков недоброкачественной продукции проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ране в Петербурге выявили компанию незаконных производителей сливочного масла.
Фото: pixabay.com
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