В Петербурге выявили компанию незаконных производителей сливочного масла

Продукт перенаправляли по различным заводам, где масло меняло дату выработки, срок годности и даже производителя.

Петербургское Управление Россельхознадзора выявило компанию, выпускающую сомнительное сливочное масло. Установить странного производителя удалось с помощью системы "Меркурий" и прослеженной цепочки нелогичных перемещений по стране 20 тонн продукта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объектом наблюдения стало ООО "Молочная страна". Специалисты заметили, как 30 апреля с площадки ООО "Молочко Плюс" в Ивановской области выдвинулись в путешествие 20 тонн сливочного масла, производителем которой по документам значился белорусский комбинат. Обмен ветеринарными документами с Белоруссией обычно проходит в электронной форме, однако масло перемещалось с бумажными сертификатами, что поставило под сомнение происхождение продукта. Масло отправилось на предприятие "Лесстор" в Московской области, где изменило дату выработки, срок годности и место производства: белорусский производитель превратился в московского. После этого молочный продукт поехал в Тамбов, но был доставлен подозрительно быстро: за 6 часов от Московской области до Тамбова. Путешествие масла продолжилось, когда продукт отправили в Петербург, на площадку ООО "Молочная страна". Масло снова изменило дату выработки, срок годности и производителя.

Специалисты выехали к месту производства "Молочной страны", но по указанным в документах адресам никакой организации не существовало, а контактный номер компании и вовсе принадлежал одному из российских банков. Россельхознадзор приостановил деятельность организации и передал информацию о найденных нарушениях в правоохранительные органы.

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