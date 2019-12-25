В Петербург завезли 67,5 тонн цитруса танжело

Три партии поставили два города Перу.

В Большой порт Петербурга 8 августа приехали морем три партии плодов танжело, цитрусового гибрида мандарина и грейпфрута или помело. Как рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора, контроль успешно прошли 67,5 тонн фруктов.

Танжело прибыли из Перу, фрукты поставили компании из столицы страны, Лимы, и из города Пьюра. Получателями грузов значились торговые компании Москвы и области и Республики Татарстан. Все цитрусовые разрешили к ввозу.

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