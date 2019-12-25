В июле в Петербург завезли более 392 тысяч тонн продукции

Вся продукция была допущена к продаже на территории Петербурга.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в июле провело контроль более 392 тысяч тонн продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За месяц через пункты пропуска прошло более 257 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе 13 тысяч тонн овощей и более 177 тысяч тонн фруктов, а также крупы, чай, кофе и другие товары. Также было проверено более 16 тысяч тонн молока и молочной продукции, 23,5 тысячи тонн рыбы, 25,5 тысяч тонн мяса, более 67 тысяч тонн кормов и кормовых добавок

Вся продукция была допущена к продаже на территории Петербурга.

Ранее в Петербург пустили более 19 тонн свежих сербских и белорусских ягод.

Фото: Россельхознадзор