В Петербург пустили более 19 тонн свежих сербских и белорусских ягод

Фитосанитарному контролю подверглись партии ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины.

В минувшие выходные, 25 и 26 июля, в Петербург прибыли свежие ягоды из Сербии и Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

На контрольных пунктах "Убылинка" и "Долосцы" проверили 19,3 тонн ягод. Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины прошли карантинный фитосанитарный контроль. Сотрудники Россельхознадзора нарушений не выявили. Все ягоды были направлены получателям для дальней продажи.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив.

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