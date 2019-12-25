  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург привезли 314 попугаев из Краснодара
Сегодня, 12:12
44
nastya960

В Петербург привезли 314 попугаев из Краснодара

0 0

В адрес петербуржца направились волнистые попугаи, кореллы, неразлучники, какарики и розеллы.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" инспекторы Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 314 попугаев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Птицы прибыли воздушным транспортом из Краснодарского края. В адрес петербуржца направились волнистые попугаи, кореллы, неразлучники, какарики и розеллы.

Все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов. Все попугаи были допущены к дальнейшему следованию.

В октябре в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.

Фото: Россельхознадзор

Теги: попугаи, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии