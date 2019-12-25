В Петербург привезли 314 попугаев из Краснодара

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" инспекторы Россельхознадзора осуществили ветеринарный контроль 314 попугаев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Птицы прибыли воздушным транспортом из Краснодарского края. В адрес петербуржца направились волнистые попугаи, кореллы, неразлучники, какарики и розеллы.
Все птицы прошли необходимые лабораторные исследования, имеют иммунизацию и обработаны против паразитов. Все попугаи были допущены к дальнейшему следованию.
В октябре в Петербург прибыли 16 шмелиных ульев.
Фото: Россельхознадзор
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