В Петербург прибыли 16 шмелиных ульев

Их направят в Ленинградскую область.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 16 шмелиных ульев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поставщиком ульев выступила компания из Московской области, занимающаяся разведением животных и растений и производством продукции для ведения сельского хозяйства. Получателем шмелиных ульев является общество с ограниченной ответственностью из Всеволожского района.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, шмели были допущены к дальнейшему следованию.

Ранее из Петербурга в Краснодарский край улетел белорукий гиббон.

Фото: Россельхознадзор