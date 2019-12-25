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В Петербург прибыли 16 шмелиных ульев
Сегодня, 13:38
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nastya960

В Петербург прибыли 16 шмелиных ульев

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Их направят в Ленинградскую область.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники территориального Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 16 шмелиных ульев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поставщиком ульев выступила компания из Московской области, занимающаяся разведением животных и растений и производством продукции для ведения сельского хозяйства. Получателем шмелиных ульев является общество с ограниченной ответственностью из Всеволожского района.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, шмели были допущены к дальнейшему следованию. 

Ранее из Петербурга в Краснодарский край улетел белорукий гиббон.

Фото:  Россельхознадзор

Теги: россельхознадзор, шмели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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