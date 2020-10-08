Из Петербурга в Краснодарский край улетел белорукий гиббон

Белорукий гиббон – вид приматов семейства гиббоновых.

В грузовом терминале аэропорта Пулково государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль в отношении белорукого гиббона. Из Ленинградского зоопарка животное отправится в Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После успешного прохождения ветеринарного контроля белорукий гиббон был отправлен в адрес получателя.

Белорукий гиббон – вид приматов семейства гиббоновых, обитающий в Юго-Восточной Азии.

В сентябре в Пулково прилетела кошка породы "саванна".

Фото и видео: Россельхознадзор